    Azərbaycan AQEM çərçivəsində Qadınlar Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib

    • 14 aprel, 2026
    • 14:46
    Azərbaycan AQEM çərçivəsində Qadınlar Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib

    Azərbaycan AQEM çərçivəsində Qadınlar Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Bakıda keçirilən AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasına həsr olunmuş mətbuat konfransında məlumat verib.

    Sədr vurğulayıb ki, AQEM və komitə uşaq, qadın hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində təcrübə mübadiləsi aparacaq:

    "Biz həm də qadın və uşaqların maraqlarını Qadınlar Şurası sayəsində AQEM-də irəli sürəcəyik. İlk iclasda Şuranın faəliyyət planının hazırlanmasının müzakirəsi olacaq".

    Azerbaijan proposes creation of Women's Council within APA

    Son xəbərlər

    14:56

    Türkiyə Superliqasında üçüncü olan Zemfira Mikayılova: "İlk dəfə xarici klubun heyətində medal qazandım"

    Fərdi
    14:55

    Rusiya Ukraynanın iki vilayətinə zərbələr endirib: ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    14:50

    Pedro Sançes: Çin Yaxın Şərqdəki münaqişəyə son qoya biləcək yeganə ölkədir

    Digər ölkələr
    14:47

    Leyla Əliyeva: Azərbaycanda qadınlara hörmət mədəniyyətin və ənənələrin ayrılmaz hissəsidir

    Daxili siyasət
    14:46

    Azərbaycan AQEM çərçivəsində Qadınlar Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib

    Daxili siyasət
    14:43

    Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə aprel ayının pensiyaları ödənilib

    Sosial müdafiə
    14:42
    Foto
    Video

    Pirşağıda kanalizasiya kollektoru və tullantı sutəmizləyici qurğunun inşası üzrə vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    14:32

    "Unibank" I rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:32

    Jurnalistlər üçün elm və təhsil üzrə media məktəbinə start verilir

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti