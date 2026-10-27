Azərbaycanda kibertəhlükəsizlik üzrə ixtisaslı yerli mütəxəssislər hazırlanacaq
İKT
- 27 oktyabr, 2026
- 11:10
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Azərbaycanda kibertəhlükəsizlik üzrə ixtisaslı yerli mütəxəssislərin hazırlanması məqsədilə "Fortinet" şirkəti ilə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.
Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu barədə müzakirələr rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəşad Həsənovun şirkətin Yaxın Şərq, Türkiyə və MDB üzrə vitse-prezidenti Alen Penel ilə görüşündə aparılıb.
Görüşdə o cümlədən ali təhsil müəssisələrində "Fortinet Academic Partner Program"ın genişləndirilməsi müzakirə edilib.
Eyni zamanda şirkətlə "bulud" texnologiyaları, kiberhəllər, süni intellekt həlləri üzrə əməkdaşlıq imkanları haqqında fikir mübadiləsi aparılıb.
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