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Бахар Мурадова сделала заявление в связи с кандидатами в депутаты от ПЕА

Мурадова сделала заявление в связи с кандидатами в депутаты от ПЕА

"Внимания, прикованное в эти дни к списку кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" непременно сказалось на повестке дня страны".

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя парламента, председатель комитета по правам человека, член правления правящей партии "Ени Азербайджан" Бахар Мурадова.

"Наконец, наши кандидаты на внеочередные парламентские выборы известны. Список официально подтвержден на сегодняшнем заседании правления ПЕА. Мы настроены на победу, пусть победит сильнейший", - отметила Б.Мурадова.

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