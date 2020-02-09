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Координатор миссии ОБСЕ: Имеем все возможности для наблюдения за выборами

Миссия ОБСЕ: Имеем все возможности для наблюдения за выборами
© Report / Sultana Ahmadbayli

"Мы приехали наблюдать за выборами в рамках приглашения азербайджанской стороны,  приверженности Азербайджана выполнению  норм, стандартов и принципов ОБСЕ". 

Как сообщает Report, об этом заявил специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов.

"Мы находимся в Азербайджане с краткосрочной миссией. В миссии ОБСЕ входят 358 наблюдателей из 41 страны, включает в себя представителей ПА ОБСЕ, ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ. Наблюдение - это обычная практика, которую мы осуществляем в странах ОБСЕ на западе и востоке", - заявил он.

По словам А. Герасимова, до дня выборов наблюдатели были подробно проинформированы со стороны ЦИК, представителей гражданского общества, политических партий, кандидатов, экспертов и других касательно подготовки к выборам.

"Таким образом, мы получили ясную картину для подготовки нашего отчета, который будет представлен завтра на пресс-конференции. На данный момент сотни наших наблюдателей ведут мониторинг выборов в Баку, Сумгает, Гяндже и регионах. Вся информация будет упорядочена, проанализирована и завтра представлена общественности".

"Мы посетили несколько избирательных участков, и имеем все возможности для проведения наблюдения", - заявил Герасимов комментируя вопрос  о том, нет ли препятствий для осуществления международными наблюдателями своей миссии. 

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