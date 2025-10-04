Минуло пять лет со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

Минуло пять лет со дня первого ракетного удара ВС Армении по городу Гянджа в ходе Второй Карабахской войны.

Как напоминает Report, 4 октября 2020 года примерно в 10 часов утра в результате ракетного обстрела со стороны Армении были повреждены частные жилые дома и двухэтажное здание во втором городе Азербайджана.

Это был первый ракетный обстрел со стороны ВС Армении по территории, расположенной вдали от зоны боевых действий. В результате обстрела Гянджи погиб мирный житель Алиев Тунар Гошгар оглу, еще 32 гражданских лица получили ранения. Были разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и исторические здания.

Отметим, что в ходе Отечественной войны осенью 2020 года армянские вооруженные силы пять раз осуществляли артиллерийские и ракетные удары по Гяндже - 4, 5, 8, 11 и 17 октября. В результате обстрелов 26 человек погибли, 175 получили ранения, а гражданская инфраструктура и транспортные средства были серьезно повреждены.