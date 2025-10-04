İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Ermənilərin Gəncədə törətdiyi ilk terrordan 5 il ötür

    Daxili siyasət
    • 04 oktyabr, 2025
    • 00:30
    Ermənilərin Gəncədə törətdiyi ilk terrordan 5 il ötür

    İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Gəncə şəhərinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən ilk raket hücumuna məruz qalmasından 5 il ötür.

    "Report" xatırladır ki, 2020-ci ilin oktyabrın 4-də səhər saat 10 radələrində ermənilərin atdığı raketlər Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərində mülki yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən sakinlərin yaşadığı ikimərtəbəli binaya, fərdi yaşayış evlərinə düşüb.

    Ermənistanın bu raket hücumu müharibənin getdiyi Qarabağ bölgəsindən kənarda edilən ilk ciddi hücum idi. Düşmən tərəfindən Gəncənin bombalanması nəticəsində bir mülki şəxs - Əliyev Tunar Qoşqar oğlu şəhid olub, 32 mülki şəxs isə yaralanıb. Yaşayış evləri ilə yanaşı mülki infrastruktura və qədim tarixi tikililərə də ziyan dəyib.

    Qeyd edək ki, İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə beş dəfə (4, 5, 8, 11, 17 oktyabrda) raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.

    Gəncə İkinci Qarabağ müharibəsi Ermənistan silahlı qüvvələri
    Минуло пять лет со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи
    Five years pass since first missile attack on Ganja during Second Karabakh War

    Son xəbərlər

    01:13

    Praqa hava limanı dron təhlükəsi ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirləri görür

    Digər ölkələr
    00:50

    Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinə yeni müşavir təyin edilib

    Xarici siyasət
    00:30

    Ermənilərin Gəncədə törətdiyi ilk terrordan 5 il ötür

    Daxili siyasət
    00:17

    Gədəbəydə bıçaqlanma olub, yeniyetmə saxlanılıb

    Hadisə
    00:15

    Azərbaycanın III MDB Oyunlarının medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişib

    Komanda
    00:01
    Video

    Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Cəbrayıl şəhərinin azad olunmasından 5 il ötür

    Daxili siyasət
    23:53

    DİN üç nəfərin ölməsi ilə bağlı yayılan qəza xəbərini təkzib edib

    Hadisə
    23:50

    Rəşad Hüseynov: "Güclü rəqiblərimiz var, digər görüşlərimiz də asan olmayacaq"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti