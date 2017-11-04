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    Министр внутренних дел Молдовы посетит Азербайджан

    За последние 26 лет это первый визит в Азербайджан на уровне МВД Молдовы

    Кишинев. 4 ноября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Молдовы Александру Жиздан 15-16 ноября посетит с официальным визитом Азербайджан. 

    Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом министр внутренних дел Молдовы А. Жиздан сообщил на встрече с послом Азербайджана в Молдове Гудси Османовым.

    Говоря об имеющихся между двумя странами дружеских и партнерских отношениях, А. Жиздан добавил, что впервые за 26 лет министр внутренних дел Молдовы совершит официальный визит в Азербайджан. Глава ведомства также отметил, что в вопросе обеспечения безопасности страны для Молдовы интересен опыт Азербайджана.

    Г. Османов выразил министру благодарность за приятные слова об Азербайджане и теплое отношение к нашей стране. Дипломат  особо отметил стабильность и спокойствие в Молдове, оценив это как успешную работу министерства. В то же время посол выразил надежду, что ожидающийся в ближайшие дни визит в Азербайджан А. Жиздана послужит более активному развитию отношений между двумя странами.

    В ходе встречи также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

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