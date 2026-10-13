Милли Меджлис предложил создать Институт азербайджанства

В Азербайджане предложено создать Институт азербайджанства.

Как сообщает Report, с данным предложением выступил депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил необходимость создания такого института на фоне гибридных атак против Азербайджана.

"Уверен, что такой институт сможет внести существенный вклад в обогащение содержания национальной идеологии", - сказал депутат.