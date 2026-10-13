Milli Məclisdə Azərbaycançılıq İnstitutunun yaradılması təklif edilib
Daxili siyasət
- 13 oktyabr, 2026
- 11:55
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Milli Məclisdə Azərbaycançılıq İnstitutunun yaradılması təklifi irəli sürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin deputatı Tahir Mirkişili parlamentin oktyabrın 13-də keçirilən plenar iclasındakı çıxışında danışıb.
Deputat qeyd edib ki, Azərbaycana qarşı hibrid hücumları nəzərə alındıqda, belə bir institutun yaradılmasına böyük ehtiyac olduğu görünür: "Əminəm ki, belə bir institut milli ideologiyanın məzmununun zənginləşməsinə mühüm töhfə verə bilər".
Милли Меджлис предложил создать Институт азербайджанства
MP Tahir Mirkishili proposes establishment of Institute of Azerbaijanism
Son xəbərlər
00:38
Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcəkMaliyyə
00:30
Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilibMaliyyə
00:25
Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcəkMaliyyə
00:18
Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcəkMaliyyə
00:04
Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilibMaliyyə
23:54
Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdirXarici siyasət
23:43
2027-2030-cu illəri əhatə edən Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi açıqlanıbMaliyyə
23:32
Tramp: Latın Amerikasında narkokartel obyektlərinə zərbələr gücləndiriləcəkDigər ölkələr
23:19
İstanbulda sel nəticəsində köməksiz qalan 3055 nəfər xilas edilibRegion