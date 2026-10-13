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    Milli Məclisdə Azərbaycançılıq İnstitutunun yaradılması təklif edilib

    Daxili siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 11:55
    Milli Məclisdə Azərbaycançılıq İnstitutunun yaradılması təklif edilib

    Milli Məclisdə Azərbaycançılıq İnstitutunun yaradılması təklifi irəli sürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin deputatı Tahir Mirkişili parlamentin oktyabrın 13-də keçirilən plenar iclasındakı çıxışında danışıb.

    Deputat qeyd edib ki, Azərbaycana qarşı hibrid hücumları nəzərə alındıqda, belə bir institutun yaradılmasına böyük ehtiyac olduğu görünür: "Əminəm ki, belə bir institut milli ideologiyanın məzmununun zənginləşməsinə mühüm töhfə verə bilər".

    Milli Məclis Milli ideologiya
    Милли Меджлис предложил создать Институт азербайджанства
    MP Tahir Mirkishili proposes establishment of Institute of Azerbaijanism
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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