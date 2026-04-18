Михаил Забелин переизбран председателем Русской общины Азербайджана

18 апреля 2026 года состоялось общее отчетно-выборное собрание Русской общины Азербайджана под председательством основателя общины, депутата Милли Меджлиса Михаила Забелина.

Как передает Report, об этом Община сообщила на своих страницах в социальных сетях.

Отмечается, что в ходе собрания были заслушаны доклады о проделанной работе за последние два года и прошли выборы руководящих органов общины.

Открытым голосованием председателем Русской общины Азербайджана был переизбран Михаил Забелин.

Первыми заместителями председателя были избраны Анастасия Лаврина и Виталий Ковалев. На должности заместителей председателя избраны Любовь Якунина и Дмитрий Козин.

Собрание завершилось решением продолжить активную работу общины, направленную на защиту интересов соотечественников, развитие культурного взаимодействия и укрепление общественного согласия в Азербайджане.