    Mixail Zabelin yenidən Azərbaycan Rus İcmasının sədri seçilib

    Daxili siyasət
    • 18 aprel, 2026
    • 21:25
    Mixail Zabelin yenidən Azərbaycan Rus İcmasının sədri seçilib

    Milli Məclisin deputatı Mixail Zabelinin sədrliyi ilə Azərbaycan Rus İcmasının ümumi hesabat-seçki yığıncağı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə icmanın sosial şəbəkə hesablarında məlumat yayılıb.

    Mixail Zabelin hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Əsas istiqamətlər üzrə fəaliyyət haqqında sədrin birinci müavini Anastasiya Lavrina, Rus Mədəniyyəti Mərkəzinin direktoru Qalina Manafova, eləcə də Azərbaycanın Rusdilli Tədris Müəssisələri Assosiasiyasının sədri Lyubov Yakunina məlumat veriblər.

    Gənclərin ictimai və mədəni həyata cəlb edilməsinə, mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına və ənənələrin qorunub saxlanılmasına yönəlmiş Azərbaycanın Rus İcması nəzdindəki Rus Gəncləri Assosiasiyasının fəaliyyəti ayrıca qeyd edilib.

    Həmçinin icmanın Azərbaycanla Rusiya arasında humanitar əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, cəmiyyətlərarası əlaqələrin inkişafına və xalqlar arasında dostluq ənənələrinin qorunmasına verdiyi mühüm töhfə vurğulanıb.

    Müzakirələrin yekunlarına əsasən Azərbaycanın Rus İcmasının hesabat-seçki yığıncağının qətnaməsi yekdilliklə qəbul edilib.

    Daha sonra icmanın rəhbər orqanlarına seçkilər keçirilib. Açıq səsvermə yolu ilə Mixail Zabelin yenidən Azərbaycan Rus İcmasının sədri seçilib.

    Bundan sonra İcmanın Respublika Şurasının üzvlərinin və sədr müavinlərinin seçilməsi baş tutub. Sədrin birinci müavinləri Anastasiya Lavrina və Vitali Kovalyov, sədr müavini vəzifələrinə Lyubov Yakunina və Dmitri Kozin seçiliblər.

    Azərbaycanın Rus İcması Mixail Zabelin Anastasiya Lavrina Vitali Kovalyov
    Михаил Забелин переизбран председателем Русской общины Азербайджана
    Zabelin re-elected head of Russian community in Azerbaijan

