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Наблюдатель из Уганды: Выборы в Азербайджане проходит в соответствии с демократическими нормами

Наблюдатель из Уганды: Выборы в Азербайджане проходит в соответствии с демократическими нормами 10:16
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 10:29
Наблюдатель из Уганды: Выборы в Азербайджане проходит в соответствии с демократическими нормами

Избирательный процесс в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане проходит в соответствии с демократическими нормами и правилами.

Об этом сказал Report международный наблюдатель из Уганды, член молодежной организации Движения неприсоединения Джейкоб Эйеру (Jacob Eyeru), который наблюдал за ходом голосования на участке №2 Сабаильского избирательного округа №7.

Он сказал, что голосование проходит достаточно прозрачно: "Я остался доволен ходом избирательного процесса".

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на английском языке ФотоInt'l observer from Uganda: Electoral process in Azerbaijan taking place in line with democratic norms
Версия на азербайджанском языке ФотоUqandalı beynəlxalq müşahidəçi: Proses demokratik qaydalara uyğun gedir

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