Наблюдатель из Уганды: Выборы в Азербайджане проходит в соответствии с демократическими нормами

10:16

Избирательный процесс в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане проходит в соответствии с демократическими нормами и правилами.

Об этом сказал Report международный наблюдатель из Уганды, член молодежной организации Движения неприсоединения Джейкоб Эйеру (Jacob Eyeru), который наблюдал за ходом голосования на участке №2 Сабаильского избирательного округа №7.

Он сказал, что голосование проходит достаточно прозрачно: "Я остался доволен ходом избирательного процесса".

Фото: Эхтирам Джабиев