Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции в связи с мощным землетрясением в этой стране

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции в связи с мощным землетрясением в этой стране.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"С чувством глубокой печали восприняла известия о последствиях мощного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции. Да упокоит Аллах души погибших во время трагедии. Выражаю глубокие соболезнования их родным и близким. Желаю скорейшего исцеления раненым и пострадавшим. Боль турецкого народа – наша боль. Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции".