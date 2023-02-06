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Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции

Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции в связи с мощным землетрясением в этой стране
Внутренняя политика
6 февраля 2023 г. 12:04
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции в связи с мощным землетрясением в этой стране.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"С чувством глубокой печали восприняла известия о последствиях мощного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции. Да упокоит Аллах души погибших во время трагедии. Выражаю глубокие соболезнования их родным и близким. Желаю скорейшего исцеления раненым и пострадавшим. Боль турецкого народа – наша боль. Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Türkiyəyə başsağlığı verib

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