​Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия Европейского Клуба Гостеприимства

Bakı. 11 İyun. REPORT.AZ/ 10 июня в Приморском национальном парке, в городке «Малая Венеция» состоялось открытие Европейского клуба гостеприимства.

Как передает Report, в церемонии открытия приняла участие первая леди Азербайджана, председатель Организационного комитета первых Европейских игр «Баку-2015» Мехрибан Алиева.

Перед Европейским клубом гостеприимства первую леди Мехрибан Алиеву встретил президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки.

Мехрибан Алиева и Патрик Хикки разрезали ленту, символизирующую открытие клуба, ознакомились с созданными здесь условиями.

Европейский клуб гостеприимства в городке «Малая Венеция» создан в соответствии с традицией Европейского олимпийского комитета, Олимпийских игр в целом. Эта территория, сооруженная в 1960-х годах, является одним из самых красивых уголков Приморского национального парка. Сегодня городок «Малая Венеция» - любимое место отдыха посетителей Приморского национального парка. Именно поэтому было принято решение о создании здесь Европейского клуба гостеприимства. Вход в клуб предусматривается для VIP-гостей по специальным картам, выдаваемым Европейским олимпийским комитетом.

Во время первых Европейских игр в Европейском клубе гостеприимства можно будет каждый вечер проводить обсуждения, связанные с результатами соревнований, отмечать успехи спортсменов, организовывать приемы в честь победителей. В связи с этим, делегация любой страны может собраться здесь и для наблюдения за играми своей национальной команды. В клубе также будет функционировать бизнес-центр. Здесь одновременно будут широко пропагандироваться успехи, история, культура, искусство, кухня, обычаи и традиции Азербайджана.

Клуб, сооруженный в современном стиле, по сути, считается неотъемлемой частью каждой Олимпиады. Здесь для спортсменов и гостей нашего города также будут организованы развлекательные программы. Гостям клуба будут предлагаться блюда нашей национальной и европейской кухни. Словом, в Европейском клубе гостеприимства созданы все условия как для отдыха гостей, так и для того, чтобы они могли поделиться радостью успеха любимых команд и спортсменов.

Одним из самых интересных моментов мероприятия стало прибытие в Национальный парк 53-летнего велосипедиста и любителя приключений Джорджа Кристовао, совершившего велопробег из Лиссабона в Баку с целью пропаганды первых Европейских игр. Эта инициатива получила поддержку Национального олимпийского комитета Португалии. Джордж Кристовао стартовал из Лиссабона перед памятником Торре де Белем 10 апреля этого года. Он преодолел расстояние около 7 тысяч километров на подаренном ему электровелосипеде. Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева вручила велосипедисту и членам его семьи билеты для участия в церемонии открытия Игр. А Джордж Кристовао передал председателю Организационного комитета первых Европейских игр «Баку-2015» Мехрибан Алиевой письмо от Национального олимпийского комитета Португалии.

Затем председатель Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиева встретилась с членами португальской команды, которая примет участие в играх.

В заключение была сделана фотография на память.