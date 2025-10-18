Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

    Внутренняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 09:29
    Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в соцсетях публикацией по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Да будут вечными государственная независимость, суверенитет Азербайджана, мир и благополучие в нашей стране!".

    Mehriban Əliyeva: Azərbaycandakı sülh və əmin-amanlıq əbədi olsun!

