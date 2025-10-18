Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем восстановления независимости
Внутренняя политика
- 18 октября, 2025
- 09:29
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в соцсетях публикацией по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Да будут вечными государственная независимость, суверенитет Азербайджана, мир и благополучие в нашей стране!".
