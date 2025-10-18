Mehriban Əliyeva: Azərbaycandakı sülh və əmin-amanlıq əbədi olsun!
Daxili siyasət
- 18 oktyabr, 2025
- 09:28
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 18 oktyabr Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə paylaşım edib.
"Report"un məlumatına görə, paylaşımda deyilir:
"Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, suverenliyi, ölkəmizdəki sülh və əmin-amanlıq əbədi olsun!"
