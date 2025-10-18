İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Mehriban Əliyeva: Azərbaycandakı sülh və əmin-amanlıq əbədi olsun!

    Daxili siyasət
    • 18 oktyabr, 2025
    • 09:28
    Mehriban Əliyeva: Azərbaycandakı sülh və əmin-amanlıq əbədi olsun!
    Mehriban Əliyeva

    Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 18 oktyabr Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə paylaşım edib.

    "Report"un məlumatına görə, paylaşımda deyilir:

    "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, suverenliyi, ölkəmizdəki sülh və əmin-amanlıq əbədi olsun!"

    Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

