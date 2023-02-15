Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем рождения академика Арифа Пашаева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в социальных сетях поздравила видного представителя научной элиты страны академика Арифа Пашаева с днем рождения.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Светлый, добрый Человек с большим сердцем! С Днем рождения! Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и прекрасного настроения! Ты замечательный отец и заботливый дедушка! Наша любовь к тебе безгранична! Пусть твоя жизнь будет долгой! Пусть Великий Аллах оберегает всех родителей!"