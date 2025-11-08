Мехрибан Алиева поделилась кадрами из музея Победы
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2025
- 13:52
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram кадрами монумента Победы и музея Победы.
Report представляет публикацию:
Последние новости
14:28
ПРООН выделит Казахстану около $2 млн на финансирование аграриевВ регионе
14:26
Премьер Пакистана: Возвращение жителей в Карабах вдохновляетВнешняя политика
14:24
Фото
Видео
В Баку проходит военный парад - ОБНОВЛЕНО + ПРЯМОЙ ЭФИРАрмия
14:24
Шахбаз Шариф: Видеть истребители JF-17 в небе Баку - гордость для нас всехВнешняя политика
14:24
Шахбаз Шариф: Ильхам Алиев добился мира благодаря умелой дипломатииВнешняя политика
14:22
Шахбаз Шариф: Мое сердце наполнено чувством гордости за азербайджанский народВнешняя политика
14:20
Хикмет Гаджиев: Азербайджан, победивший в войне, теперь побеждает и в миреВнешняя политика
14:14
Эрдоган: Турция и Азербайджан усилят сотрудничество в рамках проекта БТКВнешняя политика
14:05