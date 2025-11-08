İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Mehriban Əliyeva Zəfər abidəsi və Zəfər muzeyindən paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 13:49
    Mehriban Əliyeva Zəfər abidəsi və Zəfər muzeyindən paylaşım edib
    Mehriban Əliyeva

    Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi "Instagram" hesabında Zəfər abidəsi və Zəfər muzeyindən paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Mehriban Əliyeva Zəfərə gedən yol Zəfər muzeyi
    Мехрибан Алиева поделилась кадрами из музея Победы
    Mehriban Aliyeva shares post on Victory Monument and Victory Museum

