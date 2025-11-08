Mehriban Əliyeva Zəfər abidəsi və Zəfər muzeyindən paylaşım edib
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 13:49
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi "Instagram" hesabında Zəfər abidəsi və Zəfər muzeyindən paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Son xəbərlər
14:25
Ərdoğan Bakıda keçirilən hərbi paradda Məmməd Arazın şeirini səsləndiribXarici siyasət
14:25
Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında yarımfinala yüksəlibFərdi
14:22
Video
Hikmət Hacıyev: Müharibədə qalib gələn Azərbaycan indi sülhdə də qələbə qazanırXarici siyasət
14:22
Foto
Video
Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi paradda hərbçilərin keçidi başlayıb - YENİLƏNİB-2Hərbi
14:17
Şahbaz Şərif: Bu gün burada möhtəşəm hadisəni qeyd edən güclü Azərbaycan xalqını görürəmXarici siyasət
14:17
Pakistanın Baş naziri: Məcburi köçkünlərin Qarabağa qayıdışını görmək ruhlandırırXarici siyasət
14:15
Şahbaz Şərif: İlham Əliyev bacarıqlı diplomatiya sayəsində sülhü qazandıXarici siyasət
14:09
Şahbaz Şərif: Bakıda JF-17 qırıcılarının uçduğu səmanı seyr etmək qürurvericidirXarici siyasət
14:09