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Мехрибан Алиева поблагодарила детей, страдающих аутизмом

Мехрибан Алиева поблагодарила детей, страдающих аутизмом Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поблагодарила детей, страдающих аутизмом.
Внутренняя политика
27 августа 2021 г. 20:03
Мехрибан Алиева поблагодарила детей, страдающих аутизмом
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поблагодарила детей, страдающих аутизмом.

Как сообщает Report, первый вице-президент написала об этом в своем аккаунте в Instagram:

"Большое спасибо моим дорогим друзьям из Центра реабилитации детей с расстройством аутистического спектра!
Спасибо за доброе, светлое и искреннее поздравление. Вы так прекрасны и талантливы! Всегда с теплотой вспоминаю наши встречи и проведенное вместе время! Крепко вас обнимаю, желаю прекрасного настроения и исполнения всех желаний!

Надеюсь до скорой встречи,

Ваша MEHRİBAN"

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Версия на английском языке Mehriban Aliyeva thanks children with autism
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva autizmli uşaqlara təşəkkür edib

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