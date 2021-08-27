Мехрибан Алиева поблагодарила детей, страдающих аутизмом

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поблагодарила детей, страдающих аутизмом.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поблагодарила детей, страдающих аутизмом.

Как сообщает Report, первый вице-президент написала об этом в своем аккаунте в Instagram:

"Большое спасибо моим дорогим друзьям из Центра реабилитации детей с расстройством аутистического спектра!

Спасибо за доброе, светлое и искреннее поздравление. Вы так прекрасны и талантливы! Всегда с теплотой вспоминаю наши встречи и проведенное вместе время! Крепко вас обнимаю, желаю прекрасного настроения и исполнения всех желаний!

Надеюсь до скорой встречи,

Ваша MEHRİBAN"