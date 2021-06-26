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Мехрибан Алиева: Благодарность нашим солдатам и офицерам безмерна!

Мехрибан Алиева: Благодарность нашим солдатам и офицерам безмерна! Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю Дня Вооруженных сил 26 июня.
Внутренняя политика
26 июня 2021 г. 10:39
Мехрибан Алиева: Благодарность нашим солдатам и офицерам безмерна!

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю Дня Вооруженных сил 26 июня.

Как сообщает Report, в тексте говорится:

"Сегодня мы с большой гордостью отмечаем День Вооруженных сил Азербайджанской Республики! Отмечаем с такими чувствами, которые трудно выразить словами. Наша благодарность Азербайджанской армии, нашим солдатам и офицерам безмерна! Мы благодарны вам за героизм, отвагу, мужество и стойкость! За восстановление территориальной целостности Азербайджана! За пример беззаветного служения Родине! Вы – наша гордость! В этот знаменательный день с уважением чту светлую память доблестных сынов нашего народа, героически погибших во имя Родины, желаю терпения их родным и близким! Искренне поздравляю всех солдат и офицеров с праздником, прошу Всевышнего ниспослать каждому из них крепкое здоровье, радость, любовь и счастье, а нашему родному Азербайджану – мир и благополучие!"

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə paylaşım edib

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