Майор полиции назначен на высокую должность

В Министерстве внутренних дел Азербайджана произведено кадровое назначение.
Как сообщает Report, министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, майор полиции Алиев Сурхай Рамиз оглу назначен начальником отдела Главного управления по борьбе с наркотиками.
В пресс-службе МВД подтвердили Report информацию о новом назначении.
Ранее С.Алиев занимал должность оперативного уполномоченного по особо важным делам Главного управления по борьбе с наркотиками.