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Майор полиции назначен на высокую должность

Майор полиции назначен на высокую должность В Министерстве внутренних дел Азербайджана произведено кадровое назначение.
Внутренняя политика
7 июля 2022 г. 14:35
Майор полиции назначен на высокую должность

В Министерстве внутренних дел Азербайджана произведено кадровое назначение.

Как сообщает Report, министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, майор полиции Алиев Сурхай Рамиз оглу назначен начальником отдела Главного управления по борьбе с наркотиками.

В пресс-службе МВД подтвердили Report информацию о новом назначении.

Ранее С.Алиев занимал должность оперативного уполномоченного по особо важным делам Главного управления по борьбе с наркотиками.

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Версия на азербайджанском языке DİN-də polis mayoruna yüksək vəzifə verilib

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