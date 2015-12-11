​Мадат Гулиев: На работу в МНБ вновь приглашаются бывшие грамотные и опытные сотрудники министерства

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра национальной безопасности, и.о. министра национальной безопасности генерал-лейтенант Мадат Гулиев выразил отношение к уголовному делу, возбужденному в связи с преступлениями и незаконными действиями, допущенными сотрудниками структуры при бывшем министре Эльдаре Махмудове.

Как сообщает Report, в интервью журналистам М.Гулиев заявил, что каждый допустивший недочеты сотрудник должен ответить перед законом: "В Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело, следствие продолжается".

По словам генерала, на работу в МНБ вновь приглашаются бывшие грамотные и опытные сотрудники министерства: "Ушедшие в свое время из министерства по той или иной причине сотрудники министерства, с деятельностью которых мы знакомы, вновь приглашаются на работу. Мы назначаем опытных работников. Это - естественный процесс".