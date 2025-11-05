Кямран Алиев: Жизнь на освобожденных территориях возрождается

Жизнь на освобожденных территориях Азербайджана быстро возрождается и развивается.

Как сообщает Report, об этом заявил генпрокурор страны Камран Алиев на конференции в Зангилане "Пять лет Победы: торжество государственности и права".

По словам генпрокурора, слова президента Ильхама Алиева - "Мы превратим Карабах в рай" - уже становятся реальностью.

"Сегодня в освобожденных районах, включая Зангилан, Лачын и Физули, уже постоянно проживают более 50 тысяч человек. Радует, что среди них не только возвращенные переселенцы, но и граждане, прибывшие для работы, службы или учебы", - отметил генпрокурор.

Камран Алиев подчеркнул, что на всех освобожденных территориях продолжаются масштабные инфраструктурные и социально-экономические проекты. Строятся современные автодороги, аэропорты, линии энергоснабжения и водоснабжения, школы, больницы и объекты обслуживания. Все это закладывает фундамент новой жизни на этих землях, добавил генпрокурор.