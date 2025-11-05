İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Kamran Əliyev: Azad olunmuş ərazilərdə həyat sürətlə canlanır

    Daxili siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 09:55
    Kamran Əliyev: Azad olunmuş ərazilərdə həyat sürətlə canlanır

    Azad olunmuş ərazilərdə həyat sürətlə canlanır.

    "Report"un Zəngilana ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev noyabrın 5-də "Zəfərin beş ili: Dövlətçilik və hüququn qələbəsi" mövzusunda keçirilən konfransda deyib.

    O, Prezident İlham Əliyevin "Biz Qarabağı cənnətə çevirəcəyik" sözlərinin artıq reallıqda şahidi olduqlarını da söyləyib:

    "Artıq Zəngilan, Laçın, Füzuli və digər rayonlar da daxil olmaqla öz doğma yurd-yuvalarına qayıdanlarla birlikdə azad edilmiş ərazilərimizdə 50 mindən artıq vətəndaş daimi məskunlaşıb. Sevindirici haldır ki, onlardan 20 mini öz doğma yurdlarına köçürülmüş soydaşlarımız olsa da, digərləri azad edilmiş ərazilərə xidməti fəaliyyətlərinin icrası, yaxud təhsil üçün üz tutmuş vətəndaşlarımız, gənclərimizdir".

    Baş prokuror həmçinin bildirib ki, bu gün Zəngilan da daxil olmaqla bütün azad edilmiş ərazilərdə genişmiqyaslı infrastruktur layihələri, yaşayış məntəqələrinin bərpası, sosial və iqtisadi inkişafa yönəlmiş tədbirlər ardıcıl həyata keçirilir:

    "Müasir avtomobil yolları, hava limanları, enerji və su təchizatı xətləri, məktəblər, xəstəxanalar və xidmət obyektləri bu torpaqlarda yeni həyatın təməlini qoyur".

