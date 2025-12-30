İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu qızıl idxalı nəzərə alınmadan 30 % artıb

    Biznes
    • 30 dekabr, 2025
    • 12:55
    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu qızıl idxalı nəzərə alınmadan 30 % artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 2 milyard 213 milyon ABŞ dolları təşkil etsə də, bu rəqəm qızıl idxalı nəzərə alınmadan 7 milyard 255 milyon ABŞ dollarıdır və ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 30 % çoxdur.

    "Report"un hesablamalarına görə, ölkəmiz 11 ayda makroiqtisadi sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi üçün strateji valyuta ehtiyatlarının mühüm elementlərindən biri kimi 5 milyard 42 milyon ABŞ dolları dəyərində qızıl idxal edib.

    Qızıl idxalı real istehlak və iqtisadi aktivliklə bağlı olmadığından, idxalın dinamikasının və yaxud daxili tələblə bağlı idxal aktivliyinin təhlili zamanı nəzərə alınmır. Beləliklə, qızıl idxalı istisna olmaqla idxalın dəyəri 16 milyard 147 milyon ABŞ dolları olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən cəmi 0,5 % artım deməkdir.

    idxal müsbət saldo Qızıl

    Son xəbərlər

    13:05

    Bu il 40 özəl təhsil müəsissəsi lisenziyalaşdırılıb

    Elm və təhsil
    13:05

    Ukrayna Prezidenti Rusiyaya qalib gəlməyin şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    13:03

    Misirin səfiri: Ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün böyük potensial var - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:01

    Bu il 900-dən çox tələbə yerdəyişmə edib

    Elm və təhsil
    12:57

    Bu il azad olunmuş ərazilərdə 21 məktəb, 14 bağça tikilib

    Elm və təhsil
    12:56

    ADB: Hər bir elektron imza Azərbaycanın 1 avroya qənaət etməsinə imkan verir

    İKT
    12:55

    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu qızıl idxalı nəzərə alınmadan 30 % artıb

    Biznes
    12:53

    Milli Məclisin payız sessiyası başa çatıb - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    12:52

    Zelenski: Rusiya Ukraynanın bərpasını maliyyələşdirməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti