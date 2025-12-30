Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана без учета золота выросло на 30%

    Бизнес
    • 30 декабря, 2025
    • 13:46
    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана без учета золота выросло на 30%

    За январь-ноябрь этого года положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана составило $2 млрд 213 млн, однако без учета импорта золота этот показатель составляет $7 млрд 255 млн, что примерно на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report, за 11 месяцев Азербайджан импортировал золото на $5 млрд 42 млн, как один из важных элементов стратегических валютных резервов для дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности.

    Поскольку импорт золота не связан с реальным потреблением и экономической активностью, он не учитывается при анализе динамики импорта или импортной активности, связанной с внутренним спросом. Таким образом, стоимость импорта без учета золота составила $16 млрд 147 млн, что означает увеличение всего на 0,5% по сравнению с годом ранее.

    положительное сальдо внешнеторговый оборот Азербайджан
    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu qızıl idxalı nəzərə alınmadan 30 % artıb
    Azerbaijan's trade surplus rises sharply excluding gold imports

    Последние новости

    14:08

    В Пакистане в крупном ДТП погибли 14 человек, почти 30 получили ранения

    Другие страны
    14:03

    Завтра осадки в Баку усилятся - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    14:01

    В Индии в результате ДТП погибли трое, один получил ранение

    Другие страны
    13:40
    Фото

    Тишина вместо суеты: утренний Баку после праздничной ночи — ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    13:37

    МО Украины: На основе договоренностей с Германией получили еще два ПВО Patriot

    В регионе
    13:21

    Средняя цена газа на европейском рынке по итогам 2025 года выросла на 9%

    Энергетика
    13:12
    Фото

    После праздника улицы и парки Баку полностью очищены

    Внутренняя политика
    13:08

    В Казахстане построят биофармацевтический комплекс за более чем $200 млн

    В регионе
    13:03

    Завтра ожидается мокрый снег - ПРОГНОЗ

    Экология
    Лента новостей