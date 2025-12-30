Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана без учета золота выросло на 30%

За январь-ноябрь этого года положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана составило $2 млрд 213 млн, однако без учета импорта золота этот показатель составляет $7 млрд 255 млн, что примерно на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, за 11 месяцев Азербайджан импортировал золото на $5 млрд 42 млн, как один из важных элементов стратегических валютных резервов для дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности.

Поскольку импорт золота не связан с реальным потреблением и экономической активностью, он не учитывается при анализе динамики импорта или импортной активности, связанной с внутренним спросом. Таким образом, стоимость импорта без учета золота составила $16 млрд 147 млн, что означает увеличение всего на 0,5% по сравнению с годом ранее.