    Bu il 40 özəl təhsil müəssisəsi lisenziyalaşdırılıb

    Elm və təhsil
    • 30 dekabr, 2025
    • 13:05
    Bu il 40 özəl təhsil müəssisəsi lisenziyalaşdırılıb

    Bu il 40 özəl təhsil müəssisəsi lisenziyalaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyinin 2025-ci il üzrə hesabatında yer alıb.

    Hesabata əsasən, Təhsildə Keyfiyyətə Təminat Agentliyi 40 özəl təhsil müəsissəsinin (26 məktəbəqədər, 6 ümumi təhsil, 8 əlavə təhsil müəssisəsi) təhsil fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması ilə əlaqədar sahə baxışlarında və rəylərin formalaşdırılmasında iştirak edib.

    Elm və Təhsil Nazirliyi hesabat
    В 2025 году в Азербайджане лицензированы 40 частных учебных заведений

