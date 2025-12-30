Bu il 40 özəl təhsil müəssisəsi lisenziyalaşdırılıb
Elm və təhsil
- 30 dekabr, 2025
- 13:05
Bu il 40 özəl təhsil müəssisəsi lisenziyalaşdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyinin 2025-ci il üzrə hesabatında yer alıb.
Hesabata əsasən, Təhsildə Keyfiyyətə Təminat Agentliyi 40 özəl təhsil müəsissəsinin (26 məktəbəqədər, 6 ümumi təhsil, 8 əlavə təhsil müəssisəsi) təhsil fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması ilə əlaqədar sahə baxışlarında və rəylərin formalaşdırılmasında iştirak edib.
