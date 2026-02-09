"Yelo Bank"da innovativ QR ilə ödəniş aktivdir!
- 09 fevral, 2026
- 09:44
"Yelo Bank" ASC rəqəmsal bankçılıq xidmətlərinin genişləndirilməsi istiqamətində növbəti yeniliyini təqdim edir. Bankın həm POS terminallarında, həm də mobil bankçılıq tətbiqi Yelo App-də QR ilə ödəniş funksiyası artıq aktivdir.
Sahibkarlar üçün yeni imkan!
"Yelo Bank"ın POS terminallarından istifadə edən sahibkarlar əlavə cihaz almadan QR ödənişləri qəbul edə biləcəklər. Kartı olmayan və ya limiti məhdud müştərilər hesablarındakı vəsaitlə ödəniş edə bilirlər ki, bu da sahibkar üçün nağdsız ödəniş həcmini artırır. Vəsait isə dərhal sahibkarın hesabına oturur.
Müştərilər üçün rahatlıq!
Bu yenilik yalnız sahibkarlar üçün deyil, fiziki şəxslər üçün də gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsinə çevriləcək qədər rahat və əlverişlidir. İstifadəsi olduqca sadədir: alış-veriş zamanı kassada QR ödəniş seçildikdə POS terminalda məbləğ daxil olunur və "QR ödəniş" funksiyası aktivləşdirilir. Formalaşan QR kodu "Yelo App"dəki skanner vasitəsilə oxutmaq kifayətdir. Xüsusilə qeyd edək ki, müştəri ödənişi həm Yelo kartından, həm də bankdakı cari hesabından rahat şəkildə həyata keçirə bilər.
"Yelo Bank"ın məqsədi sahibkarların inkişafına dəstək olmaq və müştərilərə innovativ bankçılıq həlləri təqdim etməkdir. Bu yenilik isə biznesin maliyyə dövriyyəsini daha çevik edir və müştərilərə daha rahat ödəniş imkanı təqdim edir.
Bankdan tez kredit əldə etmək istəyirsiniz? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya Facebook, Instagram , Whatsapp və yelo.az hesablarımızı ziyarət edin.
"Yelo Bank" – Parlaq bankçılıq!