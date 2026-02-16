İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Turan Tovuz"un baş məşqçisi: "Qol epizodu yarada bilmirdik"

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 16:55
    Turan Tovuzun baş məşqçisi: Qol epizodu yarada bilmirdik

    Misli Premyer Liqasının XX turunda keçirilmiş "Şamaxı" - "Turan Tovuz" matçında hər iki komanda qol epizodları yarada bilməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tovuz təmsilçisinin baş məşqçisi Kurban Berdıyev mətbuat konfransında bildirib.

    73 yaşlı mütəxəssis qolsuz başa çatan oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Mənə elə gəlir ki, heç-heçə ədalətli nəticədir. Hər iki komanda qol epizodları yarada bilmirdi. Təəssüflər olsun ki, əvəzetmələr də uğurlu alınmadı. "Şamaxı"nın müdafiəçiləri də yaxşı oynadılar. İstənilən halda daha çox qol epizodu yaratmalı idik. Məşqlərdə çalışdıqlarımızı meydanda icra edə bilmədik. Təhlillər aparacağıq".

    Baş məşqçi yeni transferləri Mark Mampassinin uzun müddət məşq etmədiyini söyləyib:

    "Ümid edirik ki, bizə fayda verəcək".

    Kurban Berdıyev Turan Tovuz Şamaxı - Turan Tovuz XX tur Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    17:52
    Foto

    Mehriban Əliyeva yenidən Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    17:49
    Foto

    Naxçıvanda Dövlət Maliyyə Nəzarəti İdarəsinə yeni rəis təyin olunub

    Maliyyə
    17:44

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan toyuq ətinin tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    17:36

    Aİ Sülh Şurasındakı statusunu hələ müəyyənləşdirməyib

    Digər ölkələr
    17:36
    Foto

    780 İslam, 27 digər dini konfessiya və 21 ziyarətgah maliyyə hesabatını Dini Komitəyə təqdim edib

    Din
    17:36

    Bu ilin yanvarında Azərbaycan 11 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHI

    Energetika
    17:31
    Foto

    Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə tədris prosesinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    17:25

    Sibiqa: Ukraynanın Aİ-yə sürətli üzvlüyü ilə bağlı müzakirələr davam edir

    Region
    17:23

    "Beşiktaş" futbolçusunun zədəsi ilə bağlı son durumu açıqlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti