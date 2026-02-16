İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Rəşad Abdullayev: "Neftçi"nin əvəzedici heyətinə cəlb olunan legionerlərdə perspektiv hiss olunur"

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 16:46
    Rəşad Abdullayev: Neftçinin əvəzedici heyətinə cəlb olunan legionerlərdə perspektiv hiss olunur

    "Neftçi"nin əvəzedici heyətinə cəlb olunan əcnəbi futbolçularda perspektiv hiss olunur.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "ağ-qaralar"ın əvəzedicilərdən ibarət komandasının baş məşqçisi Rəşad Abdullayev deyib.

    O, paytaxt təmsilçisinin ikinci komandasına cəlb olunan üç legioner futbolçunun keçidi barədə danışıb:

    "Sözügedən əcnəbi oyunçulara əvəzedici komandada tez-tez şans verəcəyik. Zaman keçdikcə onların əsas komandaya nə qədər faydalı olacağı müəyyənləşəcək. Çünki hələ çox gəncdirlər. Bununla belə, onlarda perspektiv görünür. Məşqlər və oyunlar zamanı necə futbolçu olacaqları müəyyənləşəcək. Yaya qədər diqqətimiz həmin futbolçuların üzərində olacaq".

    Qeyd edək ki, "Neftçi" Qvineya əsilli belçikalı Mamadi Diavara, həmçinin nigeriyalılar – Fridom Danjuma İstifanus və Opeyemi Ezekel Oluvafemi ilə cari mövsümün sonunadək müqavilə bağlayıb. Klubun istəyinə uyğun olaraq, hər üç futbolçu ilə anlaşma daha 2 il artırıla bilər.

    19 yaşlı Diavaranın sonuncu klubu "Şalke 04"ün (Almaniya) U-19 komandası olub. 18 yaşlı İstifanus bunadək Nigeriyanın "Broad City", 19 yaşlı Oluvafemi isə "36 Lion" klubunda çıxış edib.

    Rəşad Abdullayev Futbol xəbərləri transfer legionerlər

