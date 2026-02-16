İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Masazırda 2 km-lik yolun əsaslı təmiri yekunlaşıb

    İnfrastruktur
    • 16 fevral, 2026
    • 16:54
    Masazırda 2 km-lik yolun əsaslı təmiri yekunlaşıb

    Xırdalan–Masazır–Novxanı avtomobil yolundan ayrılaraq Zəngilan qaçqın və məcburi köçkünlərinin məskunlaşdığı şəhərciyə aparan, uzunluğu 2 km olan avtomobil yolunda aparılan əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, uzun müddət əsaslı təmir olunmadan istismar edilən yolun hərəkət hissəsində deformasiyalar yaranmış, qabarmalar və çalalar əmələ gəlmişdi. Bu isə nəqliyyat vasitələrinin rahat və təhlükəsiz hərəkətinə ciddi maneələr törədirdi. Görülən əsaslı təmir işləri nəticəsində mövcud problemlər tam aradan qaldırılıb.

    Təmir prosesi çərçivəsində yol boyunca zəruri sahələrdə yararsız qrunt qazılaraq kənarlaşdırılıb, əks-dolğu işləri aparılmaqla yeni yol əsası inşa edilib. Həmçinin vətəndaşların rahat hərəkətinin təmin olunması üçün mövcud piyada səkisi bərpa edilib, yeni asfalt-beton örtüyü döşənib.

    Sözügedən avtomobil yolu Agentliyin balansında olmasa da, vətəndaş müraciətləri və mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq yolun əsaslı təmiri həyata keçirilib.

    Masazırda 2 km-lik yolun əsaslı təmiri yekunlaşıb

    AAYDA Masazır yol təmiri

    Son xəbərlər

    17:52
    Foto

    Mehriban Əliyeva yenidən Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    17:49
    Foto

    Naxçıvanda Dövlət Maliyyə Nəzarəti İdarəsinə yeni rəis təyin olunub

    Maliyyə
    17:44

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan toyuq ətinin tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    17:36

    Aİ Sülh Şurasındakı statusunu hələ müəyyənləşdirməyib

    Digər ölkələr
    17:36
    Foto

    780 İslam, 27 digər dini konfessiya və 21 ziyarətgah maliyyə hesabatını Dini Komitəyə təqdim edib

    Din
    17:36

    Bu ilin yanvarında Azərbaycan 11 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHI

    Energetika
    17:31
    Foto

    Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə tədris prosesinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    17:25

    Sibiqa: Ukraynanın Aİ-yə sürətli üzvlüyü ilə bağlı müzakirələr davam edir

    Region
    17:23

    "Beşiktaş" futbolçusunun zədəsi ilə bağlı son durumu açıqlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti