Masazırda 2 km-lik yolun əsaslı təmiri yekunlaşıb
- 16 fevral, 2026
- 16:54
Xırdalan–Masazır–Novxanı avtomobil yolundan ayrılaraq Zəngilan qaçqın və məcburi köçkünlərinin məskunlaşdığı şəhərciyə aparan, uzunluğu 2 km olan avtomobil yolunda aparılan əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, uzun müddət əsaslı təmir olunmadan istismar edilən yolun hərəkət hissəsində deformasiyalar yaranmış, qabarmalar və çalalar əmələ gəlmişdi. Bu isə nəqliyyat vasitələrinin rahat və təhlükəsiz hərəkətinə ciddi maneələr törədirdi. Görülən əsaslı təmir işləri nəticəsində mövcud problemlər tam aradan qaldırılıb.
Təmir prosesi çərçivəsində yol boyunca zəruri sahələrdə yararsız qrunt qazılaraq kənarlaşdırılıb, əks-dolğu işləri aparılmaqla yeni yol əsası inşa edilib. Həmçinin vətəndaşların rahat hərəkətinin təmin olunması üçün mövcud piyada səkisi bərpa edilib, yeni asfalt-beton örtüyü döşənib.
Sözügedən avtomobil yolu Agentliyin balansında olmasa da, vətəndaş müraciətləri və mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq yolun əsaslı təmiri həyata keçirilib.