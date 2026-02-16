"Sabah"ın U-14 komandası Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq turnirin qalibi olub
Futbol
- 16 fevral, 2026
- 16:58
"Sabah"ın U-14 komandası Gürcüstanda keçirilən "Kobuleti Winter Cup" turnirinin qalibi olub.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Bakı təmsilçisi yarımfinalda Batumi "Dinamo"sunu (5:0), finalda isə "T.S. Academy" komandasını (2:0) məğlub edərək turniri çempion kimi başa vurub.
Son xəbərlər
17:52
Foto
Mehriban Əliyeva yenidən Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilibFərdi
17:49
Foto
Naxçıvanda Dövlət Maliyyə Nəzarəti İdarəsinə yeni rəis təyin olunubMaliyyə
17:44
Azərbaycan Böyük Britaniyadan toyuq ətinin tədarükünü bərpa edibBiznes
17:36
Aİ Sülh Şurasındakı statusunu hələ müəyyənləşdirməyibDigər ölkələr
17:36
Foto
780 İslam, 27 digər dini konfessiya və 21 ziyarətgah maliyyə hesabatını Dini Komitəyə təqdim edibDin
17:36
Bu ilin yanvarında Azərbaycan 11 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHIEnergetika
17:31
Foto
Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə tədris prosesinə başlanılıbElm və təhsil
17:25
Sibiqa: Ukraynanın Aİ-yə sürətli üzvlüyü ilə bağlı müzakirələr davam edirRegion
17:23