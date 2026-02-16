İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Sabah"ın U-14 komandası Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq turnirin qalibi olub

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 16:58
    Sabahın U-14 komandası Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq turnirin qalibi olub

    "Sabah"ın U-14 komandası Gürcüstanda keçirilən "Kobuleti Winter Cup" turnirinin qalibi olub.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Bakı təmsilçisi yarımfinalda Batumi "Dinamo"sunu (5:0), finalda isə "T.S. Academy" komandasını (2:0) məğlub edərək turniri çempion kimi başa vurub.

    Gürcüstan Futbol xəbərləri

