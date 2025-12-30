В 2025 году в Азербайджане лицензированы 40 частных учебных заведений

В 2025 году в Азербайджане лицензированы 40 частных образовательных учреждений.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства науки и образования Азербайджана за 2025 год.

Согласно документу, Агентство по обеспечению качества в образовании приняло участие в выездных проверках и подготовке заключений в рамках лицензирования образовательной деятельности частных учреждений.

Всего лицензии получили 26 дошкольных образовательных учреждений, 6 общеобразовательных школ и 8 организаций дополнительного образования, отмечается в отчете.