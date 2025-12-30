В 2025 году в Азербайджане лицензированы 40 частных учебных заведений

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В 2025 году в Азербайджане лицензированы 40 частных образовательных учреждений.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства науки и образования Азербайджана за 2025 год.

    Согласно документу, Агентство по обеспечению качества в образовании приняло участие в выездных проверках и подготовке заключений в рамках лицензирования образовательной деятельности частных учреждений.

    Всего лицензии получили 26 дошкольных образовательных учреждений, 6 общеобразовательных школ и 8 организаций дополнительного образования, отмечается в отчете.

    Министерство науки и образования лицензирование частные школы образовательные учеждения
    Bu il 40 özəl təhsil müəssisəsi lisenziyalaşdırılıb

