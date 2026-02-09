İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Liverpul"la oyun "Mançester Siti" üçün əlamətdar olub

    Futbol
    09 fevral, 2026
    • 10:10
    Liverpulla oyun Mançester Siti üçün əlamətdar olub

    İngiltərə Premyer Liqasının XXV turunda "Liverpul"la oyun "Mançester Siti" üçün əlamətdar olub.

    "Report" "Stata Football"a istinadən xəbər verir ki, "şəhərlilər" 2004-cü ildən bəri yerli çempionatda səfərdə bu komandaya ikinci dəfə qalib gəlib.

    Bundan əlavə, Mançester təmsilçisi 89 il sonra bir liqa mövsümündə "Liverpul"u hər iki matçda məğlub edib.

    Qeyd edək ki, "Mançester Siti" 50 xalla ikinci, "Liverpul" 39 xalla altıncı pillədə qərarlaşıb.

