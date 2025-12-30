İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    • 30 dekabr, 2025
    • 13:05
    Ukrayna Prezidenti Rusiyaya qalib gəlməyin şərtini açıqlayıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, ABŞ-nin dəstəyi olmadan ölkəsi Rusiya ilə müharibədə qalib gələ və ya onu öz şərtləri ilə başa çatdıra bilməz.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə ABŞ-yə səfəri çərçivəsində "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    V.Zelenskinin sözlərinə görə, ABŞ-nin dəstəyi olmadan ölkənin hava müdafiəsi əhəmiyyətli dərəcədə zəifləyəcək:

    "ABŞ-nin dəstəyi olmadan qalib gələ bilərikmi? Xeyr. Çünki, birincisi, bütün əsgərlər yalnız öz ailələri barədə düşünəcəklər. Və Amerika dəstəyi olmadan səmamız qoruya bilmərik. Hətta indi də bu çox çətindir. ABŞ-nin hava hücumundan müdafiə raketləri kimi dəstəyi həqiqətən faydalı və güclüdür. Rusiya yüzlərlə dron və raket istifadə edir və hava hücumundan müdafiə vasitələri kifayət etmir", - o deyib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi ABŞ Volodimir Zelenski
