Ukrayna Prezidenti Rusiyaya qalib gəlməyin şərtini açıqlayıb
- 30 dekabr, 2025
- 13:05
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, ABŞ-nin dəstəyi olmadan ölkəsi Rusiya ilə müharibədə qalib gələ və ya onu öz şərtləri ilə başa çatdıra bilməz.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə ABŞ-yə səfəri çərçivəsində "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.
V.Zelenskinin sözlərinə görə, ABŞ-nin dəstəyi olmadan ölkənin hava müdafiəsi əhəmiyyətli dərəcədə zəifləyəcək:
"ABŞ-nin dəstəyi olmadan qalib gələ bilərikmi? Xeyr. Çünki, birincisi, bütün əsgərlər yalnız öz ailələri barədə düşünəcəklər. Və Amerika dəstəyi olmadan səmamız qoruya bilmərik. Hətta indi də bu çox çətindir. ABŞ-nin hava hücumundan müdafiə raketləri kimi dəstəyi həqiqətən faydalı və güclüdür. Rusiya yüzlərlə dron və raket istifadə edir və hava hücumundan müdafiə vasitələri kifayət etmir", - o deyib.