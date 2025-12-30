Зеленский: Без поддержки США Украина не сможет победить в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки США его страна не сможет победить в войне с Россией или завершить ее на своих условиях.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News в ходе визита в США.

По словам Зеленского, без поддержки Соединенных Штатов возможности страны по защите неба значительно сократятся.

"Если мы говорим, можем ли победить без американской поддержки? Нет. Потому что, во-первых, все солдаты будут думать только о своих семьях. И без американской поддержки мы не можем защитить небо. Даже сейчас это очень сложно. Поддержка США в виде ракет для ПВО действительно полезна и сильна. Россия использует сотни дронов и ракет, и средств ПВО недостаточно",- сказал он, отвечая на вопрос о возможности продолжения войны в случае прекращения американской помощи.