    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Зеленский: Без поддержки США Украина не сможет победить в войне с Россией

    • 30 декабря, 2025
    • 12:31
    Зеленский: Без поддержки США Украина не сможет победить в войне с Россией

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки США его страна не сможет победить в войне с Россией или завершить ее на своих условиях.

    Как передает Report, об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News в ходе визита в США.

    По словам Зеленского, без поддержки Соединенных Штатов возможности страны по защите неба значительно сократятся.

    "Если мы говорим, можем ли победить без американской поддержки? Нет. Потому что, во-первых, все солдаты будут думать только о своих семьях. И без американской поддержки мы не можем защитить небо. Даже сейчас это очень сложно. Поддержка США в виде ракет для ПВО действительно полезна и сильна. Россия использует сотни дронов и ракет, и средств ПВО недостаточно",- сказал он, отвечая на вопрос о возможности продолжения войны в случае прекращения американской помощи.

