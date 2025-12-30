İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda "Rəqəmsal dövlət maliyyəsi" informasiya sistemi ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

    Maliyyə
    • 30 dekabr, 2025
    • 13:09
    Azərbaycanda Rəqəmsal dövlət maliyyəsi informasiya sistemi ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

    Prezident İlham Əliyevin bu il avqustun 25-də imzaladığı, "Rəqəmsal dövlət maliyyəsi" informasiya sisteminin təşkil edilməsini nəzərdə tutan fərman çərçivəsində bir sıra xidmətlər və portallar hazırlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bunlardan biri elektron büdcə sistemidir ki, bu da dövlət büdcəsinin layihəsinin hazırlanmasını, lazımi proqnozların verilməsini təmin edəcək.

    "Bundan başqa, elektron mühasibatlıq sistemi ilə beynəlxalq təcrübə əsasında ölkə daxilində elektron mühasibatlığın yaradılması, dövlət satınalmalarının elektron müqavilə ilə rəsmiləşdirilməsi, elektron xəzinədarlıq və nəzarət sistemləri ilə maliyyə əməliyyatlarının tam nəzarətdə saxlanılması nəzərdə tutulub. Bu sistemlər bir-birinə inteqrasiya olunacaq, büdcənin proqnozlaşdırılması, dövlət satınalmaları, xəzinənin icrası, ilin sonunda mühasibatlıq hesabatları hazırlanması və digər məsələləri vahid bir halqada birləşdirəcək. Hesab edirik ki, növbəti illərdə bu sistemlər mərhələli şəkildə istifadəyə veriləcək.

    ​Bu islahatlar bizə maliyyə intizamı və şəffaflıq, xərclərin optimallaşdırılması, vahid yanaşma sayəsində büdcə xərclərinə daha səmərəli nəzarət edilməsi, müxtəlif dövlət qurumlarının xərclərinin vahid standartlara gətirilməsi, əmək haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi, müxtəlif qurumlardakı fərqli əməkhaqqı sistemlərinə vahid yanaşma tətbiq olunması, dövlət qurumlarının strukturuna və ştat vahidlərinə vahid baxış bucağı formalaşdırılması kimi üstünlüklər qazandıracaq", - deyə o qeyd edib.

    Sahil Babayev Rəqəmsal dövlət maliyyəsi
    Сахиль Бабаев рассказал о ходе работ по информационной системе "Цифровые государственные финансы"

    Son xəbərlər

    13:58

    "Kəlbəcər" tankerinin həyəcan siqnalı verməsinə aydınlıq gətirilib

    İnfrastruktur
    13:58

    Dövlət Komitəsi Milli Qəhrəman Şahin Tağıyevin cənazəsinin Azərbaycana gətirilməsini nəzarətə götürüb

    Diaspor
    13:57

    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 2 dəfəyə yaxın artıb

    Sənaye
    13:51

    Əliyar Ağayev Premyer Liqanın ilk yarısında ən çox oyun idarə edən hakim olub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    13:39
    Foto

    Niderlandda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    13:31

    İstanbulda Azərbaycan və Türkiyə bayraqları altında üzən tankerlər toqquşub

    Xarici siyasət
    13:29

    Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Bosniyada saxlanılıb

    Hadisə
    13:09

    Azərbaycanda "Rəqəmsal dövlət maliyyəsi" informasiya sistemi ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

    Maliyyə
    13:07

    "Turan Tovuz"dan ayrılan futbolçu: "Daim oynamaq istəsəm də, az şans qazanırdım"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti