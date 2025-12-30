Сахиль Бабаев рассказал о ходе работ по информационной системе "Цифровые государственные финансы"

В рамках указа президента Ильхама Алиева от 25 августа текущего года, предусматривающего создание информационной системы "Цифровые государственные финансы", ведется разработка ряда сервисов и порталов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев.

По его словам, одним из ключевых элементов станет электронная бюджетная система, которая обеспечит подготовку проекта государственного бюджета и формирование необходимых прогнозов.

Кроме того, планируется внедрение электронной системы бухгалтерского учета на основе международного опыта, оформление государственных закупок посредством электронных контрактов, а также создание электронных казначейских и контрольных систем для полного мониторинга финансовых операций. Все эти системы будут интегрированы между собой и объединят в единую цепочку процессы бюджетного прогнозирования, госзакупок, исполнения казначейских обязательств, подготовки годовой бухгалтерской отчетности и другие направления. Ожидается, что в ближайшие годы они будут поэтапно введены в эксплуатацию.

Министр отметил, что реализуемые реформы обеспечат повышение финансовой дисциплины и прозрачности, оптимизацию расходов, более эффективный контроль за бюджетными затратами за счет единого подхода, приведение расходов различных госорганов к общим стандартам, совершенствование системы оплаты труда и формирование единого взгляда на структуру и штатную численность государственных учреждений.

