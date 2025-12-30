İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bu il 900-dən çox tələbə yerdəyişmə edib

    Elm və təhsil
    • 30 dekabr, 2025
    • 13:01
    Bu il 900-dən çox tələbə yerdəyişmə edib

    Bu il 900-dən çox tələbə yerdəyişmə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyinin 2025-ci il üzrə hesabatında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, 2025-2026-ci tədris ili üçün ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində təhsil alan ümumilikdə 1687 tələbə təhsil müəssisəsinin, ixtisasın və təhsilalma formasının dəyişdirilməsi üçün müraciət edib və 958 müraciət müsbət nəticə ilə yekunlaşıb.

    Hesabatda həmçinin vurğulanıb ki, Prezidentin sərəncamları ilə təsis edilmiş təhsil qrantı proqramları çərçivəsində ümumilikdə 2018–2023-cü illərdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin vətəndaşları üçün ayrılmış 200-ə yaxın təqaüd proqramı çərçivəsində yerli təhsil müəssisələrində əcnəbi tələbələr bakalavriat, baza ali tibb təhsili, magistratura, rezidentura, doktorantura səviyyələri üzrə təhsil almaq hüququ qazanıblar.

    Bu proqramlar çərçivəsində 45 ölkədən 70-ə yaxın əcnəbi tələbə təhsillərini yerli ali təhsil müəssisələrində davam etdiriblər.

    Elm və Təhsil Nazirliyi hesabat
    В 2025 году более 900 студентов поменяли учебное заведение, специальности и формы обучения

    Son xəbərlər

    13:58

    "Kəlbəcər" tankerinin həyəcan siqnalı verməsinə aydınlıq gətirilib

    İnfrastruktur
    13:58

    Dövlət Komitəsi Milli Qəhrəman Şahin Tağıyevin cənazəsinin Vətənə gətirilməsini nəzarətə götürüb

    Diaspor
    13:57

    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 2 dəfəyə yaxın artıb

    Sənaye
    13:51

    Əliyar Ağayev Premyer Liqanın ilk yarısında ən çox oyun idarə edən hakim olub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    13:39
    Foto

    Niderlandda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    13:31

    İstanbulda Azərbaycan və Türkiyə bayraqları altında üzən tankerlər toqquşub

    Xarici siyasət
    13:29

    Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Bosniyada saxlanılıb

    Hadisə
    13:09

    Azərbaycanda "Rəqəmsal dövlət maliyyəsi" informasiya sistemi ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

    Maliyyə
    13:07

    "Turan Tovuz"dan ayrılan futbolçu: "Daim oynamaq istəsəm də, az şans qazanırdım"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti