    В 2025 году более 900 студентов поменяли учебное заведение, специальности и формы обучения

    Наука и образование
    • 30 декабря, 2025
    • 13:58
    В 2025 году более 900 студентов поменяли учебное заведение, специальности и формы обучения

    В 2025 году более 900 студентов поменяли учебное заведение, специальности и формы обучения.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства науки и образования за 2025 год.

    В отчете отмечается, что на 2025-2026 учебный год в общей сложности 1 687 студентов высших и средних специальных учебных заведений подали заявки на смену учебного заведения, специальности и формы обучения, 958 заявок были удовлетворены.

    В нем также указывается, что в 2018-2023 годах в рамках около 200 стипендиальных программ, граждане стран-членов ОИС и Движения неприсоединения получили возможность обучаться в местных учебных заведениях на уровнях бакалавриата, базового медицинского образования, магистратуры, резидентуры и докторантуры.

    В рамках этих программ около 70 иностранных студентов из 45 стран продолжили свое образование в местных высших учебных заведениях.

    Bu il 900-dən çox tələbə yerdəyişmə edib

