ADB: Hər bir elektron imza Azərbaycanın 1 avroya qənaət etməsinə imkan verir
- 30 dekabr, 2025
- 12:56
İşçi qüvvəsinin hər bir iştirakçısının istifadə etdiyi hər bir rəqəmsal imza Azərbaycana ildə təxminən 1 avroya və 5 günə qənaət etməyə imkan verir.
"Report" Asiya İnkişaf Bankına (ADB) istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın milli mobil elektron identifikasiya (eID) sistemi olan "ASAN İmza" maliyyə qurumlarına, mobil operatorlara və dövlət orqanlarına istifadəçilərin şəxsiyyətini rəqəmsal formatda təsdiq etməyə imkan verir, həmçinin onlayn bankçılıq da daxil olmaqla rəqəmsal xidmətlərə giriş zamanı elektron imzadan istifadəni təmin edir.
ADB qeyd edir ki, "ASAN İmza"nın tətbiqi proseslərin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırıb və inzibati xərcləri azaldıb.
"Belə ki, hazırda vergi bəyannamələrinin 90 %-i, əmək müqavilələrinin 100 %-i, gömrük bəyannamələrinin isə 100 %-i onlayn qaydada tərtib edilir. Bundan başqa, "biznes-biznes" seqmentində bütün hesab-fakturalar elektron formata köçürülüb və şirkətin qeydiyyatı beş dəqiqədən çox vaxt aparmır. Ölkənin bütün böyük bankları müştərilərin identifikasiyası üçün "ASAN İmza"dan istifadə edir ki, bu da "öz müştərini tanı" (KYC) prosedurlarını və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə tədbirlərini sadələşdirməyə imkan verib. Qiymətləndirmələrə görə, bunun nəticəsində hökumət ÜDM-in təxminən 2 %-i səviyyəsində illik qənaətə nail olub", - bank vurğulayır.
Araşdırmaya görə, mobil eID həlli həmçinin rəqəmsal və maliyyə əlçatanlığı, savadlılıq səviyyəsindəki fərqin azaldılmasına kömək edib. Xüsusilə, vergi ödəyiciləri kompüter və ya internet olmadan xüsusi qaynar xətt vasitəsilə bəyannamələrini təqdim etmək imkanına malikdirlər.
ADB hesab edir ki, istifadəçilər həmçinin geniş maliyyə xidmətlərinə çıxış əldə edə və öz şəxsiyyətlərini telefon vasitəsilə təsdiqləyə bilərlər.