АБР: Каждая электронная подпись позволяет Азербайджану экономить 1 евро

    Каждая цифровая подпись, используемая одним участником рабочей силы, позволяет Азербайджану ежегодно экономить около 1 евро и до 5 дней времени.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР), национальная мобильная система электронной идентификации (eID) Азербайджана - ASAN Imza -,позволяет финансовым учреждениям, операторам мобильной связи и государственным органам в цифровом формате подтверждать личность пользователей, а также обеспечивает использование электронной подписи при доступе к цифровым сервисам, включая онлайн-банкинг.

    В АБР отмечают, что внедрение ASAN Imza значительно повысило эффективность процессов и сократило административные издержки.

    "Так, в настоящее время в онлайн-формате оформляются 90% налоговых деклараций, 100% трудовых договоров и 100% таможенных деклараций. Кроме того, все счета-фактуры в сегменте "бизнес - бизнес" переведены в электронный формат, а регистрация компании занимает не более пяти минут.

    Все крупные банки страны используют ASAN Imza для идентификации клиентов, что позволило упростить процедуры "знай своего клиента" (KYC) и меры по противодействию отмыванию денег. В результате, по оценкам, правительство добилось ежегодной экономии, эквивалентной примерно 2% ВВП", - подчеркивает банк.

    Согласно исследованию, мобильное решение eID также способствовало сокращению разрыва в цифровом и финансовом доступе и уровне грамотности. В частности, налогоплательщики могут подавать декларации через специализированную горячую линию без необходимости иметь компьютер или доступ к интернету.

    По мнению АБР, аналогичным образом пользователи могут получать доступ к широкому спектру финансовых услуг и подтверждать свою личность по телефону у поставщиков услуг.

