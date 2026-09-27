Кямран Алиев и сотрудники Генпрокуратуры посетили памятник Победы
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 11:14
Генеральный прокурор Кямран Алиев и сотрудники ведомства посетили парк Победы по случаю 27 сентября - Дня Победы.
Как сообщает Report, они возложили цветы к мемориалу, почтив память шехидов.
Отметим, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в знак глубокого уважения к героически сражавшимся в Отечественной войне, пожертвовавшим своими жизнями во имя территориальной целостности нашей страны солдатам и офицерам, всем нашим шехидам, ежегодно 27 сентября отмечается в Азербайджане как День памяти.
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