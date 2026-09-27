Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Кямран Алиев и сотрудники Генпрокуратуры посетили памятник Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 11:14
    Кямран Алиев и сотрудники Генпрокуратуры посетили памятник Победы

    Генеральный прокурор Кямран Алиев и сотрудники ведомства посетили парк Победы по случаю 27 сентября - Дня Победы.

    Как сообщает Report, они возложили цветы к мемориалу, почтив память шехидов.

    Отметим, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в знак глубокого уважения к героически сражавшимся в Отечественной войне, пожертвовавшим своими жизнями во имя территориальной целостности нашей страны солдатам и офицерам, всем нашим шехидам, ежегодно 27 сентября отмечается в Азербайджане как День памяти.

    Кямран Алиев и сотрудники Генпрокуратуры посетили памятник Победы
    Кямран Алиев и сотрудники Генпрокуратуры посетили памятник Победы
    Кямран Алиев и сотрудники Генпрокуратуры посетили памятник Победы
    Кямран Алиев и сотрудники Генпрокуратуры посетили памятник Победы
    Генеральная прокуратура Азербайджана Кямран Алиев День Победы
    Фото
    Kamran Əliyev və prokurorluq əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Фото
    Kamran Aliyev and Prosecutor General's Office staff visit Victory Monument
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