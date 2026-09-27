Kamran Əliyev və prokurorluq əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 11:08
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Baş prokuror Kamran Əliyev, müavinləri və prokurorluğun rəhbər şəxsləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, prokurorluq əməkdaşları xatirə daşının önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərin xatirəsini anıblar.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən, Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günü kimi qeyd olunur.
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