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    FIFA U-15 dünya çempionatında hakimliyin təşkilinə görə AFFA-ya təşəkkür məktubu göndərib

    Futbol
    • 04 noyabr, 2026
    • 15:39
    FIFA U-15 dünya çempionatında hakimliyin təşkilinə görə AFFA-ya təşəkkür məktubu göndərib

    FIFA Azərbaycanda keçirilmiş U-15 dünya çempionatı və festivalında hakimliyin yüksək səviyyədə təşkilinə görə AFFA-ya təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiya məlumat yayıb.

    FIFA Hakimlər Komitəsinin sədri Pyerluici Kollinanın AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayevə ünvanladığı rəsmi məktubda yarışda hakimliyin yüksək standartlara uyğun təşkil edilməsi və oyunların peşəkar səviyyədə idarə olunması yüksək qiymətləndirilib.

    "Belə mühüm tədbirin uğurla həyata keçirilməsi yalnız peşəkar hazırlıq, yüksək təşkilatçılıq bacarığı və fədakar komanda işi sayəsində mümkün olub. Bu baxımdan AFFA-nın Hakimlər Komitəsi və Hakimlər Departamentinin göstərdiyi səyləri xüsusi qeyd etmək istəyirik", – deyə məktubda bildirilib.

    Pyerluici Kollina hakimliyin təşkili və oyunların idarə olunmasında iştirak edən bütün AFFA əməkdaşlarına, xüsusilə də azərbaycanlı futbol hakimlərinə FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının uğurla keçirilməsinə verdikləri əvəzsiz töhfəyə görə təşəkkür edib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanda keçirilmiş FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının oyunlarında ümumilikdə 86 hakim iştirak edib. Onlardan 80-i azərbaycanlı, 3-ü Gürcüstandan, 3-ü isə Türkiyədən dəvət olunmuş hakimlər olub.

    Pyerluici Kollina Cahangir Fərəcullayev FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
    ФИФА поблагодарила АФФА за высокий уровень судейства на ЧМ U-15 в Баку
    FIFA praises AFFA for high standard of officiating at U-15 World Cup in Baku
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