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    ФИФА поблагодарила АФФА за высокий уровень судейства на ЧМ U-15 в Баку

    Футбол
    • 04 ноября, 2026
    • 16:19
    ФИФА поблагодарила АФФА за высокий уровень судейства на ЧМ U-15 в Баку

    ФИФА поблагодарила АФФА за высокий уровень организации судейства на чемпионате мира и фестивале U-15 в Азербайджане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АФФА.

    В официальном письме, адресованном генеральному секретарю АФФА Джахангиру Фараджуллаеву, председатель Судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина дал высокую оценку организации судейства на турнире, отметив его соответствие высоким стандартам, а также профессиональный уровень управления матчами.

    "Успешное проведение столь важного мероприятия стало возможным благодаря профессиональной подготовке, высоким организаторским навыкам и самоотверженной командной работе. В этой связи мы хотели бы особо отметить усилия, приложенные Судейским комитетом и Департаментом судей АФФА", - говорится в письме.

    Отметим, что в матчах чемпионата мира и фестиваля ФИФА U-15, состоявшихся в Азербайджане, были задействованы 86 арбитров. Из них 80 были из Азербайджана, по три – из Грузии и Турции.

    Отметим, что ЧМ и фестиваль U-15 прошли в Баку в конце октября. Победителем турнира, который проводился впервые, стала сборная Испания.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Международная Федерация Футбола (ФИФА)
    FIFA U-15 dünya çempionatında hakimliyin təşkilinə görə AFFA-ya təşəkkür məktubu göndərib
    FIFA praises AFFA for high standard of officiating at U-15 World Cup in Baku
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