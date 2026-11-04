ФИФА поблагодарила АФФА за высокий уровень судейства на ЧМ U-15 в Баку

ФИФА поблагодарила АФФА за высокий уровень организации судейства на чемпионате мира и фестивале U-15 в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АФФА.

В официальном письме, адресованном генеральному секретарю АФФА Джахангиру Фараджуллаеву, председатель Судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина дал высокую оценку организации судейства на турнире, отметив его соответствие высоким стандартам, а также профессиональный уровень управления матчами.

"Успешное проведение столь важного мероприятия стало возможным благодаря профессиональной подготовке, высоким организаторским навыкам и самоотверженной командной работе. В этой связи мы хотели бы особо отметить усилия, приложенные Судейским комитетом и Департаментом судей АФФА", - говорится в письме.

Отметим, что в матчах чемпионата мира и фестиваля ФИФА U-15, состоявшихся в Азербайджане, были задействованы 86 арбитров. Из них 80 были из Азербайджана, по три – из Грузии и Турции.

Отметим, что ЧМ и фестиваль U-15 прошли в Баку в конце октября. Победителем турнира, который проводился впервые, стала сборная Испания.