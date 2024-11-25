Крупнейший монастырь Азербайджана Худавенг, подвергшийся армянской фальсификации

Монастырь Худавенг в Кяльбаджарском районе передан в распоряжение общины удинов, его исконных владельцев.

Монастырь Худавенг в Кяльбаджарском районе передан в распоряжение общины удинов, его исконных владельцев.

Как сообщает западное бюро Report, в период оккупации с 1993 по 2020 годы армяне предпринимали попытки фальсифицировать историю монастыря, тщетно пытаясь выдать его за армянский.

Были заменены символы комплекса, установлены другие кресты, а стены украшены надписями на так называемом "древнеармянском языке". Кроме того, на территории разрушены и уничтожены древние могилы албанцев (удинов).

После освобождения Кяльбаджара от оккупации монастырь вернулся к своим исконным хозяевам.

Монастырь Худавенг, основанный Дади - учеником апостола Фаддея, является одной из самых значимых святынь Кавказской Албании и крупнейшим монастырем на территории Азербайджана.