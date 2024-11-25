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Крупнейший монастырь Азербайджана Худавенг, подвергшийся армянской фальсификации

Крупнейший монастырь Азербайджана Худавенг, подвергшийся армянской фальсификации Монастырь Худавенг в Кяльбаджарском районе передан в распоряжение общины удинов, его исконных владельцев.
Внутренняя политика
25 ноября 2024 г. 17:27
Крупнейший монастырь Азербайджана Худавенг, подвергшийся армянской фальсификации

Монастырь Худавенг в Кяльбаджарском районе передан в распоряжение общины удинов, его исконных владельцев.

Как сообщает западное бюро Report, в период оккупации с 1993 по 2020 годы армяне предпринимали попытки фальсифицировать историю монастыря, тщетно пытаясь выдать его за армянский.

Были заменены символы комплекса, установлены другие кресты, а стены украшены надписями на так называемом "древнеармянском языке". Кроме того, на территории разрушены и уничтожены древние могилы албанцев (удинов).

После освобождения Кяльбаджара от оккупации монастырь вернулся к своим исконным хозяевам.

Монастырь Худавенг, основанный Дади - учеником апостола Фаддея, является одной из самых значимых святынь Кавказской Албании и крупнейшим монастырем на территории Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоLargest monastery in Azerbaijan, Khudavang, subjected to Armenian falsification
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın ən böyük monastırı, erməni saxtakarlığına məruz qalan Xudavəng - Kəlbəcərdən VİDEOREPORTAJ

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