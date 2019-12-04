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Конституционный суд Азербайджана о полномочиях нынешнего парламента

Конституционный суд Азербайджана о полномочиях нынешнего парламента
© Report / Elchin Murad

"До формирования нового парламента полномочия нынешнего парламента необходимо оставить в силе". 

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Пленума Конституционного суда. 

На сегодняшнем заседании Пленума Конституционного суда был рассмотрен запрос, направленный 2 декабря президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Конституционный суд в связи с соответствием вопроса роспуска парламента, указанного в обращении Милли Меджлиса "О назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" Конституции.

По итогам заседания Пленума было принято решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции. 

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