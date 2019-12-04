Конституционный суд Азербайджана о полномочиях нынешнего парламента

"До формирования нового парламента полномочия нынешнего парламента необходимо оставить в силе".
Как сообщает Report, об этом говорится в решении Пленума Конституционного суда.
На сегодняшнем заседании Пленума Конституционного суда был рассмотрен запрос, направленный 2 декабря президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Конституционный суд в связи с соответствием вопроса роспуска парламента, указанного в обращении Милли Меджлиса "О назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" Конституции.
По итогам заседания Пленума было принято решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.
Səid QəribАвтор новости