 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Коллектив SOCAR посетил Аллею Шехидов

    В воскресенье – в годовщину трагедии 20 Января – руководство и представители коллектива SOCAR посетили Аллею Шехидов

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Коллектив Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) посетил Аллею Шехидов.

    Как передаёт Report со ссылкой на SOCAR, в воскресенье – в годовщину трагедии 20 Января – руководство и представители коллектива SOCAR посетили Аллею Шехидов, выразили глубокое почтение памяти пожертвовавших жизнями ради независимости и свободы нашей страны шехидов, склонили головы перед их душами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi