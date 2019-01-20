Коллектив SOCAR посетил Аллею Шехидов

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Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Коллектив Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) посетил Аллею Шехидов.
Как передаёт Report со ссылкой на SOCAR, в воскресенье – в годовщину трагедии 20 Января – руководство и представители коллектива SOCAR посетили Аллею Шехидов, выразили глубокое почтение памяти пожертвовавших жизнями ради независимости и свободы нашей страны шехидов, склонили головы перед их душами.
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