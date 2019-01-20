Коллектив SOCAR посетил Аллею Шехидов

В воскресенье – в годовщину трагедии 20 Января – руководство и представители коллектива SOCAR посетили Аллею Шехидов

20 января, 2019 16:37

https://report.az/storage/news/b8489b287d5f32a3cdbd8c52b22121b8/eda4548e-2f26-4a2f-b258-9c826ed27cb9_292.jpg Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Коллектив Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) посетил Аллею Шехидов. Как передаёт Report со ссылкой на SOCAR, в воскресенье – в годовщину трагедии 20 Января – руководство и представители коллектива SOCAR посетили Аллею Шехидов, выразили глубокое почтение памяти пожертвовавших жизнями ради независимости и свободы нашей страны шехидов, склонили головы перед их душами.

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